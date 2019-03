Leul se depreciază uşor faţă de euro; cursul BNR: 4,7433 lei/euro

14:50

Începutul primăverii calendaristice a fost marcat vineri, la Miercurea Ciuc printr-o acţiune a elevilor de la Colegiul Naţional ''Octavian Goga'', care au oferit mărţişoare colegilor lor maghiari, de la Liceul Teoretic Romano-Catolic ''Segito Maria'', în semn de prietenie.Pentru al treilea an consecutiv, în cadrul proiectului "Primăvara harghiteană a prieteniei - Hargitai tavasi barátság", elevii din ciclul primar de la Colegiul Naţional "Octavian Goga" au confecţionat mărţişoare, cu motive populare româneşti, pe care le-au dăruit colegilor maghiari."Am creat aceste mărţişoare ca să le oferim colegilor maghiari de la Liceul Segito Maria, în semn de prietenie şi ca un semn al venirii primăverii", a spus Bogdan, din clasa a III-a, în vreme ce Casiana a ţinut să adauge că numărul mărţişoarelor confecţionate a ajuns la 434.De asemenea, David a mărturisit că lucrează în fiecare an, împreună cu colegii lui, la realizarea mărţişoarelor şi se bucură că gestul lor aduce celorlalţi bucurie."În fiecare an lucrăm destul de mult la realizarea mărţişoarelor şi încercăm să le arătăm colegilor mai mari simbolul nostru, al prieteniei şi sperăm să le placă mărţişoarele, pentru că în anii trecuţi s-au bucurat foarte mult iar noi am fost foarte fericiţi", a afirmat David.Învăţătoarea Violeta Craioveanu a spus că pentru realizarea mărţişoarelor s-a lucrat timp de două săptămâni, iar gestul are rolul atât de a vesti primăvara, cât şi de a întări relaţiile cu elevii şi profesorii din şcolile maghiare."Am început acest proiect în urmă cu două săptămâni, am lucrat cu drag şi cu pricepere, pentru colegii noştri, elevi şi profesori, de la şcolile cu predare în limba maghiară. Scopul lui este de a vesti primăvara şi de a întări relaţiile de colaborare, comunicare şi prietenie cu colegii noştri maghiari", a spus Violeta Craioveanu.La rândul său, Reka Juhasz, profesor de limba română la Colegiul Naţional "Octavian Goga", a mărturisit că este emoţionată de acest proiect, mai ales că îşi aminteşte că atunci când era elevă primea mărţişoare, chiar dacă învăţa la o şcoală cu predare în limba maghiară."În primul rând, vreau să vă spun că sunt foarte emoţionată de ceea ce se întâmplă astăzi. Eu, în copilărie, cu toate că am fost la o şcoală cu predare în limba maghiară, eram obişnuită cu mărţişoarele şi apoi s-a pierdut acest obicei. Şi e primul an în care efectiv am rămas şocată, blocată şi plăcut impresionată de elevi, care au venit la mine, mi-au adus mărţişoare şi mi-au oferit prin acest simbol şi un gând frumos şi o bucată din sufletul lor", a spus Reka Juhasz.Micii elevi de la Colegiul Naţional "Octavian Goga", unii purtând port popular tradiţional, au făcut ultimele repetiţii, au pus mărţişoarele în coşuleţe şi au pornit către colegii lor mai mari, de la Liceul Romano-Catolic "Segito Maria", care îi aşteptau în sala festivă a şcolii.Întâlnirea a fost una emoţionantă, elevii maghiari primind cu surprindere şi bucurie simbolurile primăverii şi gândurile bune ale colegilor lor români."Vreau să vă mulţumesc pentru aceste mărţişoare. A fost un gest foarte frumos din partea voastră că aţi veni la noi. Sunteţi foarte drăguţi că în prima zi de primăvară v-aţi gândit şi la noi şi că ne oferiţi aceste mici atenţii, care au o valoare foarte mare pentru noi. Trebuie să spun că ne-aţi surprins foarte mult. Suntem foarte bucuroşi că avem ocazia să vă cunoaştem şi că putem avea contact cu voi. Fie ca o dată cu venirea primăverii să aveţi parte numai de drumuri acoperite de bucurie, iubire şi tot ce e mai bun. Vă mulţumim că aţi venit, vă aşteptăm şi anul viitor", a fost mesajul transmis de Marucza Iulianna, elevă în clasa a IX-a la Liceul Teoretic Romano-Catolic "Segito Maria".Unii dintre elevii maghiari au mărturisit că nu au mai primit niciodată un mărţişor, în vreme ce alţii au spus că s-au mai întâlnit cu acest obicei, dar toţi s-au declarat încântaţi de gestul celor mici, cărora, la final, le-au oferit dulciuri.Directorul Liceului Romano-Catolic "Segito Maria", Tamas Levente, a dezvăluit că ultima oară când a primit un mărţişor a fost în urmă cu aproape 30 ani, pe vremea când era elev şi şi-a exprimat bucuria pentru gestul elevilor şi profesorilor de la Colegiul Naţional "Octavian Goga"."În cultura noastră, pentru cei dragi, de obicei oferim flori la 1 Martie, dar suntem deschişi foarte mult şi pentru gestul dumneavoastră şi chiar suntem onoraţi să vă primim în această şcoală, în Liceul Teologic Romano-Catolic, în această sală superbă. Vă transmit mulţumiri pentru gestul vostru, iar cu ocazia primăverii vă felicit şi vă doresc numai împliniri belşug şi toate cele bune. Suntem onoraţi că aţi venit aici şi vă mulţumim. Eu am mai primit mărţişor, pe când eram elev de liceu, în anul 1986, cred. Consider că este un gest superb, suntem onoraţi că putem să vă primim şi sunt foarte bucuros că am primit din nou un mărţişor, după aproape 30 ani", a spus Tamas Levente.La finalul acţiunii, elevii Colegiului Naţional "Octavian Goga" au oferit mărţişoare prefectului şi angajaţilor Instituţiei Prefectului, dar şi angajaţilor Inspectoratului Şcolar şi ai Consiliului Judeţean Harghita.Proiectul "Primăvara harghiteană a prieteniei - Hargitai tavasi barátság" a fost iniţiat în urmă cu trei ani de Asociaţia Comunitară Românească din Miercurea Ciuc, în colaborare cu Colegiul Naţional "Octavian Goga" şi are rolul de a crea punţi de legătură între cele două comunităţi, în semn de prietenie şi apropiere. 