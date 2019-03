Alessandra Stoicescu este însărcinată. Cine e tatăl copilului vedetei de la Antena 3

09:50

După doar două luni de la concedierea de la “Acces Direct”, Alex Velea a revenit pe platourile de la Antena 1. Imaginile cu îndrăgitul cântăreț au fost difuzate în urmă cu câteva ore la TV, iar fanii lui s-au bucurat enorm când l-au văzut pe micile ecrane. În plus, el nu a fost singur, ci însoțit […] The post Surpriză! Alex Velea s-a întors la Antena 1, la două luni după ce a fost concediat de la “Acces Direct” appeared first on Cancan.ro.