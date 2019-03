Soţia lui Serghei Mizil, la aproape 60 de ani, arată senzațional în costum de baie

11:30

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis să interzisă spotul de imagine pentru furnizorul de energie E.ON. Motivul: în clip apare un câine cu coada tăiată, practică ce constituie o infracțiune. Autoritatea Națională Sanitar Veterniară și pentru Siguranța Animalelor este de aceeași părere. Într-un punct de vedere trimis la solicitarea CNA aceștia spun că „intervențiile […] The post CNA tocmai a interzis reclama la furnizorul de energie E.ON din cauza unui câine cu coada tăiată appeared first on Cancan.ro.