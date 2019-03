Un fan al lui Florin Salam a făcut un gest incredibil. În timp ce manelistul cânta, s-a apropiat de el și… | FOTO + VIDEO

12:10

Andreea Marin a trecut prin multe cumpene în viață, însă puțină lume știe că în urma unor stări, a încercat să își ia viața. Vedeta a vorbit despre momentul în care s-a confruntat cu o depresie severă, iar singurul gând să îi pună capăt era să se sinucidă. „A fost o depresie care da, m-a […] The post Andreea Marin a încercat să își ia viața! Mărturisiri cutremurătoare: “A fost cumplit. M-a dus în pragul suicidului“ appeared first on Cancan.ro.