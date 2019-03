Şanse scăzute de aprobare pentru lista neagră a UE privind spălarea de bani (surse AFP)

17:30

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi mai mulţi şefi de federaţii sportive s-au arătat îngrijoraţi de întârzierea aprobării bugetului pe 2019, declarând pentru AGERPRES că acest fapt ar putea afecta programul pregătirii sportivilor în perspectiva participării la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor.În absenţa finanţării de la buget pentru anul 2019, federaţiile sportive sunt susţinute de către COSR, dar şi de MTS, din bugetul pe anul precedent, cu sume considerate însă insuficiente.''Bineînţeles că suntem afectaţi, nu ne aşteptam să întârzie atât de mult aprobarea bugetului, mai ales că multe dintre competiţiile pentru calificare la Jocurile Olimpice nu aşteaptă dacă avem buget sau nu. Pregătirea sportivilor nu poate fi suspendată pentru că nu avem buget şi atunci am găsit resursele financiare să ajutăm acele federaţii care sunt implicate în procesul de pregătire de calificare cu tot cu competiţii, cu stagii de pregătire. Canotajul se pregăteşte în aceste zile în Italia cu peste 50 de sportivi, a fost un efort financiar foarte foarte important pe care noi l-am făcut. Mulţumim partenerilor noştri care ne-au susţinut şi anul trecut şi anul acesta şi aşa am reuşit să facem ca activitatea de la federaţii să nu se întrerupă. Dar chestia asta nu mai poate continua. Bun, am înţeles a fost luna ianuarie, eram obişnuiţi cu treaba asta, dar deja a trecut şi luna februarie şi se vede treaba că nici în luna martie nu vom reuşi să avem buget. Treaba asta nu este deloc în regulă. Nu e normal ce se întâmplă în România cu acest buget. Eu nu comentez acum Parlamentul sau Preşedinţia, sunt oameni care ştiu mai bine această situaţie şi cred că ar trebui să găsească o rezolvare pentru că disputele personale nu au ce căuta în această situaţie'', a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu, pentru AGERPRES.Întrebat dacă evoluţia sportivilor români la Jocurile Olimpice ar putea fi afectată de această întârziere a aprobării bugetului, Covaliu a spus: ''În momentul de faţă nu se pune această problemă pentru că noi am rezolvat această situaţie, sportivii au fost în pregătiri, au participat la competiţii, dar, repet, cu eforturi foarte mari. Ar trebui să ne reevaluăm puţin poziţia, am discutat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi am înştiinţat că facem eforturi foarte mari pentru a fi linişte în ceea ce priveşte pregătirea sportivilor, dar situaţia începe să devină foarte apăsătoare şi neplăcută, nefirească''.Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a afirmat că lipsa bugetului determină amânarea plăţilor pentru cazarea sportivilor la diferite competiţii.''Având în vedere că am plecat în acest an pe un buget neaprobat şi legea îi permite ministerului să semneze contracte cu federaţiile din bugetul alocat anul trecut e bine pentru noi că putem funcţiona. Nu putem funcţiona la parametri normali, pentru că acum la început de an sunt competiţiile în derulare şi toată lumea cere avansuri pentru competiţii. Ne descurcăm foarte greu pentru că nu le putem plăti. Şi când le putem plăti obţinem cele mai proaste locuri, ne ducem departe de zonă de competiţii. Şi e normal pentru că ce este bun se ocupă prima dată şi prima dată ocupă cei care plătesc. Avem noroc cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, care ne finanţează pregătirea la apă caldă cu loturile, ceea ce este o mare uşurare, pentru că altfel nu reuşeam să ne descurcăm. Loturile de seniori pot ieşi să se pregătească, acum sunt în Italia la apă caldă, cum spunem noi. Asta ne-a luat o povară de pe umeri'', a declarat Lipă.În acelaşi context, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, a catalogat finanţările primite pentru lunile ianuarie şi februarie, de la MTS, ca fiind ''neortodoxe'': ''Fără doar şi poate, avem probleme mari în ceea ce priveşte bugetul. Aşteptăm cu nerăbdare aprobarea lui, pentru că suntem în dificultate. Ministerul a făcut demersurile necesare şi avem bani din bugetul de anul trecut, dar acestea sunt surse de finanţare neortodoxe, ca să le spun aşa, şi nu este normal. Încă nu avem probleme cu plăţile către angajaţi, dar bugetul trebuie aprobat cât mai rapid pentru că sportul nu este un domeniu care să îşi poată întrerupe activitatea. Avem mare noroc cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român care ne asigură o parte din veniturile în această perioadă. Dacă nu era COSR ar fi fost foarte dificil''.Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, a afirmat că speră ca ministerul să găsească o soluţie de finanţare a federaţiilor şi pentru luna martie din bugetul anului precedent în cazul în care situaţia nu se va soluţiona.''Sunt 15 federaţii care au primit buget pe lunile ianuarie şi februarie şi noi suntem una dintre cele care au primit ceva bani. Bineînţeles că nu suficienţi, dar au fost OK. Iar pe martie habar nu am, nu ştiu. Să vedem ce se va întâmpla, dacă săptămâna viitoare vom primi o soluţie de la minister, dacă vom mai primi şi pe martie până vine bugetul'', a declarat Camelia Potec pentru AGERPRES.Federaţia Română de Lupte stă mai bine la capitolul buget, preşedintele Răzvan Pîrcălabu spunând că speră să nu fie afectată nici organizarea Campionatelor Europene de seniori, care va avea loc în luna aprilie la Bucureşti.''Pe noi nu ne afectează foarte mult, pentru că am fost sprijiniţi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în toate lunile astea, cât nu a fost buget, iar în limita celor 8,7% din bugetul de anul trecut am fost sprijiniţi şi de MTS fără niciun fel de problemă, pentru competiţiile importante. Noi am făcut demersurile necesare la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi pentru luna martie şi mulţumim pe această cale COSR pentru că a fost întotdeauna aproape de toate federaţiile atunci când a fost nevoie, şi nu cred că vor fi probleme. Ne vom desfăşura activitatea în cadru normal şi nu cred că va fi afectată şi nici organizarea Campionatului European de seniori de la Bucureşti, din 8-15 aprilie. Sperăm că nu va avea de suferit'', a afirma Pîrcălabu.Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, vinerea trecută, Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii bugetului de stat pe anul 2019."Prin modul în care a fost adoptată şi prin conţinutul său normativ, legea menţionată încalcă art. 1 alin. (5), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 47, art. 50, art. 120 alin. (1), art. 135 alin. (2) lit. f) şi art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie", a afirmat şeful statului în sesizarea transmisă CCR.Parlamentul a adoptat în data de 15 februarie proiectul bugetului de stat pe 2019. S-au înregistrat 275 de voturi ''pentru'', 122 - ''împotrivă'' şi 2 abţineri.Bugetul MTS pentru 2019, în cuantum de 658.046.000 lei, cu 95,19% mai mult decât anul trecut, a fost adoptat în forma propusă de Guvern, fără amendamente.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)