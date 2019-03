Un ieșean a avut parte de o experiență de neuitat după ce s-a urcat într-un taxi

18:20

Serghei Mizil afișează, de fiecare dată, un tonus optimist și poftă de viață fenomenală. Bineînțeles că foarte mulți s-au întrebat care este secretul și cine îi permanentizează lui Serghei o astfel de stare. Ei bine, este vorba chiar despre soția lui, Cora, o ”bijuterie” de femeie. Cei doi sunt împreună de 30 de ani. Cora, […] The post Soţia lui Serghei Mizil, la aproape 60 de ani, arată senzațional în costum de baie appeared first on Cancan.ro.