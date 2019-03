Tenis: Bianca Andreescu, învinsă în semifinalele turneului WTA de la Acapulco

00:10

Organizaţia PSD Alba a votat astăzi susţinerea lui Victor Negrescu pentru candidatura la funcţia de europarlamentar Comitetul Executiv al organizaţiei PSD Alba a votat astăzi, cu unanimitate de voturi, susţinerea domnului Victor Negrescu, pentru candidatura la funcţia de membru al Parlamentului European. "Victor Negrescu este unul dintre liderii importanţi ai Partidului Social Democrat şi un coleg implicat şi devotat al organizaţiei de Alba. Pregătirea şi experienţa sa în calitate de fost ministru al afacerilor europene şi de europarlamentar îl recomandă pentru această candidatură. În toate demnităţile pe care le-a ocupat a pus mereu în prim-plan judeţul Alba şi ne putem baza pe capacitatea sa de a apăra imaginea judeţului şi a României în viitorul Parlament European." a declarat preşedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dîrzu. "Le mulţumesc colegilor pentru sprijin. Aş fi onorat să pot reprezenta judeţul Alba, regiunea Centru şi în general pro-europenii de stânga în viitorul Parlament European. Partidul Social Democrat are toate şansele să câştige viitoarele alegeri pentru Parlamentul European având o echipă puternică, bine pregătită, care poate reprezenta cum trebuie interesele României. Sunt convins că echipa noastră din Alba, sub coordonarea domnului deputat Ioan Dîrzu, va obţine un scor foarte bun în judeţ la alegerile europarlamentare. Reprezentarea pe listă va depinde de decizia finală a colegilor noştri din conducerea naţională a PSD.În cei aproape trei ani de mandat în Parlamentul European am promovat activ România, şi în mod special Transilvania şi zona de Vest a României, la nivel european, am militat pentru aderarea României la Schengen, am fost europarlamentarul care a generat cele mai multe proiecte pilot, în valoare de aproape 60 de milioane, şi m-am bucurat de respectul colegilor obţinând Premiul de Europarlamentarul Anului pe agenda digitală. În calitate de ministru am creat formatul de dialog al miniştrilor de afaceri europene cu Franţa şi Germania, am finalizat pregătirile privind Preşedinţia României la Consiliul UE şi am adus dezbaterea pe temele europene şi evenimentele preşedinţiei peste tot în ţară. Prioritatea mea este să folosesc toată experienţa mea pentru a ajuta la creşterea influenţei şi profilului României la nivelul Uniunii Europene." a declarat Victor Negrescu.Birou de presă PSD ALBA