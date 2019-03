KOVESI: Am tot auzit știri false că a fost o echipă secretă

09:10

"Am mai spus-o, interesant e ca de cand am cazut in dizgratie, am fost pus in troaca turnatorilor. Parchetul ar trebui sa ceara acele intregistrari, va spun in premiera. In acel mixaj sunt discutii pe care le-am avut inclusiv cu Liviu Dragnea, discutii preluate in centrul de comanda. Am fost intrebat daca in acea zi am avut discutii cu Dragnea. Da, am avut discutii cu Dragnea. De aceea patesc ce patesc, pentru ca sunt singurul care stiu cum pe 10 august s-au organizat Dragnea, Carmen Dan. 10 august era inevitabil. Cel mai important - si n-am sa uit - e modul in care presa prezenta atat de light niste situatii si alte posturi TV care trateaza cu indiferenta derapajele de la AEP", a spus Badulescu, vineri seara, la Realitatea Tv. Articolul integral pe ZIARE.COM