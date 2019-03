Când începe ultimul sezon „Urzeala Tronurilor”. HBO România a făcut anunțul

11:30

Discuție epică între un nigerian și un bucureștean din Rahova care și-a scos laptopul la vânzare pe internet. Respectivul vânzător, bine intenționat, a fost contactat de un… nigerian, pe whatsapp. Toate bune și frumoase, numai că străinul a încercat să-i dea românului o țeapă de zile mari. A vinde sau a cumpăra pe internet a […] The post „It’s about să nu faci pușcării cu pușcăriașii”. Discuție epică între un nigerian și un bucureștean din Rahova care și-a scos laptopul la vânzare pe net appeared first on Cancan.ro.