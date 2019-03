KOVESI, la biserică înainte de audierea din PE. ”Erau mulţi români, am primit COZONAC şi SARMALE”. Fosta şefă a DNA crede că trăieşte ca în ”NARCOS”

12:50

„Cred în Dumnezeu, mă duc la biserică şi în România. Acum înainte de audierea în Parlamentul European, am fost la o biserică ortodoxă din Bruges. Au fost mulţi români. Nu mă aşteptam să fie atâţia. Am fost impresionată că au fost foarte mulţi copii. A fost o slujbă frumoasă. Când s-a terminat slujba cineva gătise cozonac şi sarmale. Am primit şi eu. Oamenii m-au încurajat. Urmăriseră ştirile. Ştiau de ce sunt în Belgia şi m-au încurajat şi mi-au zis că îmi ţin pumnii”, a declarat Laura Codruţa K...