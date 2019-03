FC VOLUNTARI - FCSB 2-2 // Statistică incredibilă: s-a întâmplat în 21 de meciuri ale FCSB-ului în acest sezon + schimbările de la pauză i-au revitalizat pe steliști

21:10

FCSB a remizat în depalsarea cu FC Voluntari, 2-2, iar Florin Tănase, marcatorul primului gol al roș-albaștrilor, a încercat să găsească explicații pentru un nou pas greșit al echipei sale în campionat. „Trebuia să forțăm, să facem 2-0, dar am primit două goluri și asta ne-a costat. Am revenit în repriza secundă, am egalat repede și am fost aproape să câștigăm. Am luat două goluri din faze fixe, e ceva obișnuit la noi. ...