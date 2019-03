Fotbal: Antrenorul lui Brighton a lăudat impactul lui Florin Andone

17:10

Vedeta pop Ariana Grande a declarat că fanii şi muzica sa i-au salvat viaţa după un an extrem de dificil, marcat de moartea fostului său prieten, Mac Miller, în luna septembrie, şi de ruperea logodnei cu Pete Davidson în luna octombrie, după şapte luni de relaţie, informează BBC.Cu puţin înainte de a începe cel de-al treilea turneu din carieră, cântăreaţa, în vârstă de 25 de ani, a mărturisit fanilor de pe Instagram că se reface încă după un an greu şi are emoţii înainte de a pleca din nou la drum."Vreau doar să vă spun cât de recunoscătoare sunt pentru viaţa mea, pentru oamenii din ea, pentru momentele bune şi pentru provocări, pentru bucurie şi durere", a scris ea, adăugând că prietenii, fanii şi muzica sa i-au salvat viaţa. View this post on Instagram mmmmk .... about to embark on my third tour and am for sure deep as fuck in my feelings. and getting my period so.... this is probably gonna be too much. but i just want to say how grateful i am for my life, for the people in it, for the ups and challenges, for the laughter and the pain, for this music and for the lifelong friendships i’ve made thru making it (that includes my friendship with y’all)... maaaaaaaan... i cant really fathom all that has happened over the past few years. i don’t even really know where i’m going with this post but i’m just grateful to be here still. and excited to see you. i’m prolly gonna cry a lot. a few months ago i told my team i wasn’t even in an okay enough place to tour or work at all and my friends, you guys and this music really saved my life and turned everything around. i’m still healing but i feel a lot lighter as of late and i think this is really going to be such a beautiful time. thank god we are doing this. i can’t imagine what else i’d do and i want you to know how thankful i am...... anyway. i’m gonna go focus on finishing this show for y’all and put my phone away for a little (how much u wanna bet i don’t last a day) so i don’t ruin all the surprises. thank you. for everything. i am so deeply and eternally grateful. life is wild. but your love and this music make it feel so sweet. love u.