VIDEO | Imagini terifiante. O cisternă s-a răsturnat peste un scuter pe care mergeau doi tineri proaspăt logodiți. Cei doi au murit pe loc, sub ochii prietenilor lor!

Fotbalistul român Alexandru Mitriță, 24 de ani, a fost titular la primul meci disputat de New York City, sâmbătă seară, în noul sezon din MLS, în deplasare cu Orlando City. Fostul jucător al Universității Craiova a contribuit cu un assist la golul de 2-0, marcat de finlandezul Alexander Ring, în minutul 45. The Ringleader at the […]