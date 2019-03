Spania: Reducerea numărului de migranţi sosiţi pe mare (minister)

04:40

Comedia 'A Madea Family Funeral' şi filmul horror 'Greta' sunt principalele noutăţi în cinematografele din SUA în acest weekend, dar niciuna dintre pelicule nu va putea detrona, potrivit estimărilor, popularul film 'How to Train Your Dragon: The Hidden World', aflat în fruntea box-office-ului, relatează vineri EFE.Cea de-a treia parte a francizei de animaţie 'How to Train Your Dragon: The Hidden World' va domina din nou box-office-ul american, conform pronosticurilor, specialiştii anticipând încasări de 30 de milioane de dolari şi în acest sfârşit de săptămână.'A Madea Family Funeral' este un nou episod - cel de-al 11-lea - din seria de filme realizate de comicul american Tyler Perry şi ar putea obţine încasări de 20 de milioane de dolari, potrivit estimărilor. De data aceasta o reuniune de familie devine un coşmar când Madea trebuie să organizeze, în ultimul moment, o înmormântare unde vor fi dezvăluite numeroase secrete.Tyler Perry, Cassi Davis, Patrice Lovely şi Mike Tyson fac parte din distribuţia acestui film.În 'Greta', de Neil Jordan, o tânără devine prietena unei văduve singuratice care ascunde un trecut tragic şi intenţii obscure. Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz, Maika Monroe şi Jane Perry joacă în acest film cu conotaţii horror. Se lansează pe marile ecrane şi 'Climax', noul film al regizorului Gaspar Noé, şi documentarul 'Apollo 11'.'Climax' prezintă petrecerea unei companii de dans care creşte în intensitate în cursul serii, sub efectul drogurilor, transformându-se într-un voiaj în infern. Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub şi Kiddy Smile joacă în filmul controversatului regizor francez.Documentarul 'Apollo 11' propune o incursiune în detaliile misiunii care a purtat primul om pe Lună, avându-i la bord pe astronauţii Neil Armstrong şi Buzz Aldrin, şi folosind materialul pe care ei înşişi l-au filmat.O mare parte dintre înregistrări vor fi vizionate pentru prima dată de public după ce au fost restaurate cu ocazia acestui documentar. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)