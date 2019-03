11:20

FCSB a terminat la egalitate pe terenul celor de la FC Voluntari, 2-2, după ce a condus cu 1-0.Deși s-a jucat în apropierea locuinței sale din Pipera, Gigi Becali, patronul FCSB, a decis să nu asiste la meci. La finalul partidei, acesta a dezvăluit motivul pentru care nu a mers să-și vadă jucătorii din tribună.„Ce să spun despre meci? Nu ați văzut că nici nu am fost pe stadion. De ce să mă duc? Nu am fost pentru că nu am încredere în echipă. ...