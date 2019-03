Noelia, cântăreața care s-a făcut starletă porno, s-a fotografiat complet dezbrăcată. „Nu e păcat?”

23:40

Un tragic accident rutier le-a curmat viața unor tineri italieni, proaspăt logodiți! Cei doi au mers în vacanță în Thailanda, împreună cu alți patru prieteni. Scuterul celor doi italieni a fost sfărâmat sub greutatea unei cisterne de combustibil, care s-a răsturnat fix peste italieni. Aceștia au murit pe loc, sub privirile prietenilor lor îngroziți, a […]