Dragnea, despre Iohannis: Acest om nu a făcut un singur lucru bun pentru această ţară, a dezbinat, a minţit

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a reluat, duminică, în discursul susţinut la conferinţa de alegeri a PSD Gorj, acuzaţiile la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, el afirmând despre şeful statului că nu a făcut un singur lucru bun pentru ţară, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a minţit, a vorbit de rău România şi protejează în continuare statul subteran."Vreau să vă spun câteva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut că nu va veni în România vreun preşedinte mai rău şi mai toxic decât Băsescu. Eu nu am crezut, am crezut că Băsescu va fi răul maxim. Acest om nu a făcut până astăzi în patru ani de mandat un singur lucru bun pentru această ţară, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a minţit, a vorbit de rău această ţară, a dezinformat instituţii europene, a susţinut şi protejat şi protejează în continuare acest sistem ocult care se numeşte statul subteran, pentru că acest sistem l-a ajutat cu cele 40 şi ceva de dosare penale, l-a ajutat cu acele case furate de la statul român. A avut două obiective majore spuse lui Călin Popescu-Tăriceanu exact a doua zi după alegeri, când a încercat să-l convingă să nu mai facă alianţă cu noi şi anume război total cu PSD şi blocarea guvernării. Şi asta a făcut doi ani şi jumătate, cu toate instituţiile de represiune pe care le coordonează: atacul la CCR, nerespectarea Constituţiei, nerespectarea deciziilor CCR, blocarea miniştrilor", a afirmat Dragnea.Liviu Dragnea a adăugat că Iohannis are de gând să sacrifice orice pentru a obţine un nou mandat, "ca să scape de relele pe care le-a făcut"."România nu are astăzi nici măcar şeful armatei pentru că nu vrea Iohannis, este ceva fără precedent. De ce credeţi că face lucrul acesta? Orice are de gând să sacrifice pentru a-şi atinge un obiectiv: încă un mandat, ca să scape de relele pe care le-a făcut. Credeţi că noi putem să-l lăsăm pe Iohannis să mai ia încă un mandat, încă cinci - şase ani cu acest om care-şi urăşte propria ţară? Atunci, fraţilor, haideţi să vă treziţi cum ştiu eu PSD şi cum ştiu eu Gorjul. Colegi primari, preşedinţi de organizaţii, membri PSD, simpatizanţi PSD, PSD este poporul român la o scară mai mică, haideţi să ne aducem aminte lucrul acesta. Singurul partid care poate apăra interesele României şi care se poate bate cu oricine pentru această ţară este PSD", a mai spus Dragnea. AGERPRES / (AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Dragnea, la Târgu Jiu: Nu acceptăm să închidem minele

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres