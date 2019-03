Fotbal: Beckham are statuie în faţa stadionului lui Los Angeles Galaxy

David Beckham, fostă vedetă a fotbalului englez, are de sâmbătă statuie în faţa stadionului lui Los Angeles Galaxy, echipa din campionatul nord-american, MLS, la care a jucat între 2007 şi 2012, informează AFP.Beckham este primul fotbalist onorat astfel în SUA. Statuia îl reprezintă când execută una dintre celebrele sale lovituri libere."Vreau să mulţumesc clubului şi celor care au realizat această statuie, fiindcă datorită lor voi rămâne mereu tânăr", a spus zâmbind fostul mijlocaş, care s-a retras în 2013 după un ultim sezon la PSG."Când mă gândesc la Los Angeles şi la Galaxy, cuvântul care-mi vine imediat în minte este familie, am fost primit cu braţele deschise şi am şi acum impresia că fac parte din această familie", a continuat Beckham, sub privirile soţiei sale, Victoria, fostă componentă a formaţiei Spice Girls, devenită creatoare de modă."Când am venit în Statele Unite, am vrut ca victoriile mele să nu se limiteze la cele de pe teren. Am vrut să iau parte la dezvoltarea MLS şi a fotbalului în această ţară, am vrut să conving alţi jucători să vină şi alte echipe să se înfiinţeze. Cred că ne-am atins acest obiectiv, deşi mai sunt multe" de făcut, a spus el.Beckham a fost elogiat apoi de Bruce Arena, fostul său antrenor.Statuia a fost dezvelită cu ocazia deschiderii noului sezon din MLS.Fostul jucător al lui Manchester United şi Real Madrid a devenit în 2007 primul star european care s-a alăturat MLS, câştigând două titluri (2011, 2012) în cei şase ani petrecuţi la Galaxy. Venirea sa în SUA a oferit credibilitate acestei ligi şi a pregătit terenul pentru sosirea altor jucători europeni de top.În vârstă de 43 ani, Beckham este patron al echipei Inter Miami CF, ce se va alătura MLS în anul 2020. AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Gabriela Badea)

