VIITORUL - BOTOȘANI + HERMANNSTADT- POLI IAȘI, liveTEXT ACUM » Aflăm împreună ultima echipă din play-off » Clasamentul LIVE

14:50

În această după-amiază, de la ora 17:00, Liga 1 își stabilește ultima echipă calificată în play-off. Viitorul - FC Botoșani și Hermannstadt - Poli Iași sunt cele două partide care vor decide ocupanta locului 6. Cele două meciuri vor fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 1 și 2, TV Telekom Sport 1 și 2 și Look Sport și Look Plus. ...