FOTO „Claudinha”, cea mai tare luptătoare de jiu-jitsu din lume, în premieră în România. „E ca Ronaldo în fotbal sau Michael Jordan la baschet”

16:30

Georgel Gheba are 40 de ani, ultimii 12 trăiţi în Italia. Locuieşte din 2009 la Settimo Torinese, are acte prin care poate demonstra că are rezidenţa în Peninsulă şi ar trebui să se afle în evidenţa autorităţilor italiene, dar cu toate astea este inexistent pentru ele.