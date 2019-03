VIITORUL - FC BOTOȘANI 1-0 / Golofca a început să plângă la finalul meciului cu Viitorul: „Îmi cer scuze față de colegi, de suporteri”

Cătălin Golofca a plâns la finalul meciului pierdut de FC Botoșani în fața Viitorului, scor 0-1, rezultat care a trimis echipa lui Gică Hagi în play-off.„Sunt foarte trist. Sper să-mi revin. Am muncit mult. Din păcate, am avut calificarea în picior, dar am ratat acea fază, m-am grăbit și am ratat. Vom merge acasă acum, mâine vom avea discuții și vom vedea. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor