O elevă din București a fost umilită în fața colegilor de profesoara de istorie: „Unde, la ginecoleg?”

12:00

Emisiunea ”Puterea Dragostei” stârnește pasiuni și oferă momente cu adevărat emoționante. Cu atât mai mult atunci când este vorba despre eliminări. De data aceasta, Șetefan a fost eliminat din emisiune. (Prinde oferta Telekom) Imediat după eliminarea lui Mădălin None, Andreea Mantea a anunțat că se va mai face o eliminare. Va părăsi casa Puterea Dragostei concurentul […] The post Scene cutremurătoare la Kanal D. Andreea Marin nu s-a mai putut abține și a început să plângă appeared first on Cancan.ro.