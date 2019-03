Vremea 4-7 martei. Prognoza meteo anunță vreme deosebit de caldă

Vremea 4-7 martei 2019. Potrivit meteorologilor, acest inceput de primavara va fi unul cu o vreme deosebit de calda. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania si Maramures, 18-23 de grade in Banat si Crisana si 15-20 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1