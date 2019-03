Jale mare în România. A fost asasinat. Autoritățile au confirmat decesul astăzi, la ora 10:28

08:10

Călin Popescu Tăriceanu a declarat – duminică seară – la România TV că încă nu a luat o hotărâre în ceea ce privește candidatura la alegerile prezidenţiale ce vor avea loc la sfârşitul acestui an. De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu a spus că va decide în acest sens abia după ce se va consulta cu […] The post Călin Popescu Tăriceanu: ”Vreau să fiu un altfel de președinte!” appeared first on Cancan.ro.