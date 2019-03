Ce faci în caz de cutremur în România, sfaturi de la specialiști | VIDEO

12:40

Potrivit calendarului ortodox, incepand cu 4 martie credinciosii intra in Saptamana Alba. Aceasta saptamana mai este cunoscuta in popor si sub denumirea de saptamana dinaintea postului Mare, cea in care crestinii pot sa consume inclusiv miercurea și vinerea oua, lapte, branaza si peste, dar nu si carne.