Damian Drăghici, tată pentru a doua oară: ”Atât de recunoscător cum nu am fost vreodată”

Veste șocantă în lumea showbizului autohton! Fostul prezentator TV Leonard Miron trece prin clipe foarte grele. Medicii i-au pus un diagnostic crunt – cancer pancreatic. Și mama lui Leonard Miron a avut aceeași problemă medicală gravă, ea murind tocmai din această cauză. Invitat la Antena Stars, Leonard Miron – în aprilie va împlini 50 de […] The post Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. Fostul prezentator TVR a refuzat chimioterapia appeared first on Cancan.ro.