BISERICĂ din Constanţa, scoasă la LICITAŢIE. Arhiepscopia: O neînţelegere cu firma constructoare. Parohia va rămâne CREDINCIOŞILOR

Keith Flint, solistul trupei Prodigy a fost găsit mort în locuinţa lui din Dunmow, Essex, scrie The Independent. Moartea sa nu este considerată una suspectă. Un purtător de cuvânt al Poliţiei a declarat pentru The Sun: ”Am fost chemaţi la casa unui bărbat din Brook Hill, North End, luni, la ora locală 8:10 am,” a declarat pentru The Sun, un purtător de cuvânt al Poliţiei. ”Din nefericire, am găsit acolo un bărbat mort în vârstă de 49 de ani. Rudele sale au fost informate. Moartea nu este una sus...