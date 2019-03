Covasna: Finala concursului de talente muzicale pentru persoane cu dizabilităţi, la Sfântu Gheorghe

Fundaţia United By Music Romania va organiza, la sfârşitul acestei săptămâni, la Sfântu Gheorghe, finala concursului de talente muzicale pentru persoane cu dizabilităţi, competiţie premiată cu o excursie în Olanda şi un program de mentorat.Potrivit organizatorilor, preselecţia, la care au participat 37 de concurenţi, a avut loc în luna decembrie a anului trecut, iar 19 dintre aceştia, provenind din Târgu Mureş, Mediaş, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Focşani şi Sfântu Gheorghe se vor confrunta în finala programată pe 9 martie."Miza concursului este o excursie de 3-4 zile în Olanda pentru primi trei finalişti, care, totodată, vor avea posibilitatea să cânte în faţa publicului larg. Mai mult, cei care vor fi selectaţi de către juriu vor intra în reţeaua de mentorat United by Music, unde vor avea şansa să primească mentori şi cariera lor muzicală va fi gestionată", se arată într-un comunicat de presă remis, luni, AGERPRES.Finala va avea loc în sala de spectacole a Colegiului "Székely Mikó" din Sfântu Gheorghe, începând cu ora 15,00, iar invitaţii speciali vor fi Orpheum duo şi cântăreaşa Nóra Szilágyi.Fundaţia United by Music România a fost înfiinţată în 2018, la Sfântu Gheorghe, de către preşedintele Fundaţiei Creştine Diakonia, Péter Makkai, care s-a implicat, de-a lungul anilor, în mai multe proiecte ce vizează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, printre care şi Festivalul "Outsider Music Fest".Acest festival a fost iniţiat în anul 2011 cu scopul de a lupta împotriva marginalizării persoanelor cu dizabilităţi, de a descoperi şi promova talente din rândul acestora, dar şi de a încuraja aceste persoane să recurgă la muzică şi artă ca mijloc de terapie, se precizează pe pagina de internet a Fundaţiei United by Music România."Festivalul va continua, începând de acum, sub umbrela Fundaţiei United by Music România, care consideră Fundaţia Creştină Diakónia şi Casa Iris drept cei mai importanţi parteneri strategici. Festivalul de muzică 'Outsider Music Fest' a fost organizat ultima dată în aprilie 2018, sub motto-ul 'Muzica ne uneşte', unde au cântat unsprezece formaţii muzicale, însumând 140 de persoane. Acesta a fost singurul eveniment muzical din Transilvania care a fost organizat exclusiv pentru persoane cu dizabilităţi. Fundaţia United by Music Romania doreşte extinderea evenimentul la nivel naţional, permiţând tuturor persoanelor cu handicap din România să-şi arate talentul muzical în faţa publicului larg. Ultimele două ediţii ale festivalului 'Outsider Music Fest' au fost incluse în programul oficial al Zilelor Sfântu Gheorghe, iar concertele au avut loc pe mai multe scene din centrul oraşului, în faţa a sute de oameni. Acest lucru a fost un pas enorm de important în direcţia incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi", mai precizează pe sursa citată. AGERPRES / (AS - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Irina Poenaru, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: UBMRO / Facebook

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres