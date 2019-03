Un bărbat din Brăila a căzut din autobuz, după ce uşile s-au deschis în mers

16:00

Deputatul PNL Raluca Turcan va depune în Parlament un proiect legislativ care sprijină accesul copiilor la programele de after school prin acordarea unor tichete în valoare de 400 de lei. "Este o iniţiativă legislativă care se referă la un proiect de after school generalizat sub tutela statului, care să sprijine copiii să aibă acces la […]