UNTRR solicită autorităţilor soluţionarea cu prioritate a problemelor urgente cu care se confruntă companiile româneşti de transport rutier

Liam Howlett, component al trupei The Prodigy, a confirmat luni că vocalistul Keith Flint, colegul său de trupă, s-a sinucis, relatează EFE.Howlett a scris pe contul oficial de Instagram al grupului britanic, că Flint "şi-a pus capăt vieţii" după ce poliţia din Essex a informat în cursul dimineţii că l-a găsit pe cântăreţul în vârsta de 49 de ani decedat la domiciliul său."Sunt în stare de şoc, confuz şi cu inima frântă", a scris compozitorul trupei The Prodigy. View this post on Instagram The news is true , I can't believe I'm saying this but our brother Keith took his own life over the weekend , I'm shell shocked , fuckin angry , confused and heart broken ..... r.i.p brother Liam #theprodigy A post shared by The Prodigy official (@theprodigyofficial) on Mar 4, 2019 at 4:13am PST Autorităţile au fost alertate în cursul dimineţii de luni iar la 8:10 GMT când au ajuns la domiciliul cântăreţului din oraşul Dunmow, şi l-au găsit pe Flint mort în casă.Poliţia din Essex a precizat că un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost găsit mort, însă decesul nu este considerat moarte suspectă. ''Am intervenit şi, din nefericire, s-a confirmat decesul bărbatului în vârstă de 49 de ani. Rudele sale au fost informate. Decesul nu este considerat suspect şi a fost pregătit un dosar care va fi trimis medicului legist'', a indicat reprezentanta poliţieiMembrii trupei şi-au exprimat într-un comunicat "starea profundă de şoc şi tristeţe" faţă de moartea lui Flint, pe care l-au considerat "un pionier, un inovator şi o legendă" a muzicii."Nu îl vom uita niciodată", au adăugat ceilalţi doi componenţi Howlett şi Maxim.Keith Flint, cunoscut pentru aspectul său punk, se întorsese în Marea Britanie dintr-un turneu prin Australia, iar în mai avea prevăzut un turneu în SUA.Trupa The Prodigy a devenit celebră cu hituri precum ''Firestarter'' şi ''Breathe'' şi este cunoscută pentru fuziunea stilurilor techno, breakbeat şi acid house, fuziune consolidată în petrecerile ilegale de pe scena rave britanică şi în atitudinea lor anti-sistem.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)