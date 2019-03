Cum arată primul ZGÂRIE-NORI...ORIZONTAL din lume

17:50

„Din prima zi a mandatului de prim-ministru am spus că voi veni în faţă de fiecare dată când va fi nevoie. Deşi solicitarea Opoziţiei cu privire la OUG 114 are în vedere opiniile nefondate şi nu textul în ansamblul său, consider că discutarea acestui act normativ e binevenit. România nu a inventat aceste taxe, ele au fost impuse în mai multe ţări din UE. Stimaţi parlamentari, de două luni deţinem Preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Într-un timp scurt am închis dosare mai multe ca Preşedinţia...