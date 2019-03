Fiul fostului mare baschetbalist Marcel Țenter este în moarte cerebrală după un accident rutier!

17:30

Theresa May a fost acuzată că prin lansarea unui fond de 1,6 miliarde de lire sterline, destinat regiunilor defavorizate, a încercat să cumpere sprijinul parlamentarilor pentru acordul său privind Brexitul. Fondul, instituit săptămâna trecută, are drept scop "stimularea activităţii economice" în zonele care "nu au avut parte de beneficiile creşterii economice la fel ca regiunile […]