S-a ENERVAT Dăncilă: ”Decât să vorbesc liber și să spun prostii, mai bine să am o hârtiuță”

„Rapoartele MCV au fost de la an la an tot mai bune şi arătau că justiţia îşi face treaba şi că singurul risc vine dinspre majoritatea parlamentarilor. Raportul MCV, în 2016, dădea o perspectivă că va fi ridicat controlul MCV dacă vor continua aspectele pozitive. După un an de guvernare PSD – ALDE raportul era negativ, iar în 2018 am avut cel mai rău raport dintotdeauna. Această guvernare riscă să blocheze ţara şi justiţia, iar oamenii care sunt vinovaţi nu vor mereg unde le e locul. Riscă să blocheze şi alte instituţii ale statului. E la vedere tentativa PSD -ALDE de a controla toate instituţiile, iar institutţiile rezistă, ceea ce e foarte bine.”, a spus Siegfried Mureșan. Europarlamentarul liberal a anunţat că în cursul săptămânii viitoare, Comisia de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei va lua în discuţie sesizarea PNL: "Am rugat să ducă cazul mai departe pentru că dorim opinia Comisiei de la Veneţia". "Am luat decizia legată de adoptarea scrisorii finale care va fi trimisă în cursul zilei de astăzi către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în care solicităm APCE sesizarea Comisiei de la Veneţia privitoare la OUG 90, OUG 92 şi OUG 7, ultima OUG care a fost adoptată , care reprezintă atacuri grave ale majorităţii guvernamentale împotriva independenţei Justiţiei şi care instituie un cadru în care, practic, independenţa magistraţilor dispare iar magistraţii vor fi puşi sub comandă politică şi sub ameninţarea unui pluton de execuţie care a fost înfiinţat sub numele de Secţia specială pentru investigarea infracţiunilor comise de procurori şi judecători", a declarat în 27 februarie Ludovic Orban. "Această nouă Ordonanţă reprezintă o sfidare la adresa fiecărui cetăţean român, reprezintă o sfidare la adresa partenerilor noştri de la nivelul UE”, spunea Orban.