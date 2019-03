HOROSCOP. Primul Mercur retrograd 2019, 5-28 martie in Pesti. Fii bland cu tine! Cosmar emotional sau uriase oportunitati? Ce inseamna pentru zodia ta?

HOROSCOP. Mercur retrograd 2019. De trei sau patru ori in fiecare an, planeta Mercur pare a fi in miscare cu spatele pe cer timp de aproximativ 3 saptamani. Acest fenomen se numeste Mercur retrograd. In realitate,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3