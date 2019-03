SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 5 martie

19:10

Consiliul UE a aprobat luni cele trei propuneri pentru poziţia care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt al Spaţiului Economic European (SEE), în privinţa modificării unor anexe la Acordul privind SEE, se arată într-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat remis luni AGERPRES.Propunerile au fost dezbătute şi aprobate anterior în cadrul Grupului de lucru pentru Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS).Aceste propuneri vizează modificarea anexelor Servicii financiare, Protecţia consumatorilor, Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi comunicaţii electronice, servicii audiovizuale şi societatea informaţională ale Acordului privind SEE."Una dintre propunerile de modificare a anexei IX (Servicii financiare) a Acordului privind SEE acoperă aproximativ 10% din restanţele de transpunere a acquis-ului şi priveşte Regulamentul privind pieţele instrumentelor financiare (MiFIR) şi Directiva MiFID II", precizează sursa citată.În acelaşi context, Consiliul UE a adoptat în reuniunea din 21 ianuarie poziţia care urmează să fie adoptată de către UE în cadrul Comitetului mixt al SEE privind modificarea anexei IX (Servicii financiare) a Acordului privind SEE în vederea includerii Regulamentului privind depozitării centrali de titluri de valoare.De asemenea, la data de 19 februarie 2019, au fost adoptate, după dezbateri intense, Concluziile Consiliului UE privind relaţiile UE - Elveţia.În luna martie, se vor discuta în cadrul grupului de lucru o serie de decizii care să permită modificarea promptă a anexelor la Acordul privind SEE în vederea aplicării uniforme în SEE a măsurilor de salvgardare adoptate la nivelul Uniunii în perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere."Activitatea Preşedinţiei române a Consiliului UE va continua cu participarea, în calitate de preşedinte al Consiliului SEE, la cea de-a 52-a reuniune a Comitetului parlamentar mixt al SEE, care va avea loc la 13 martie 2019, la Strasbourg. În cadrul acestei reuniuni semestriale a Comitetului, se vor aborda chestiuni referitoare la evoluţiile Acordului privind SEE şi, în general, la funcţionarea acestuia", se arată în comunicat.Acordul privind Spaţiul Economic European încheiat între UE şi trei state EFTA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) are o importanţă deosebită, deoarece asigură cadrul participării celor trei ţări la Piaţa Internă şi asigură drepturi şi obligaţii egale pentru cetăţenii şi operatorii economici din cele 31 de ţări. Acordul cuprinde dispoziţii privind cele patru libertăţi şi include, de asemenea, următoarele domenii: cercetarea şi dezvoltarea, educaţia, politicile sociale, mediul înconjurător, protecţia consumatorilor, turism şi cultură. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)