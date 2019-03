Oficial rus: Ruşii vor ÎNCETA să fie majoritari în Federaţia Rusă

16:50

Este o imagine pe care o întâlnești lângă aproape orice loc din în care se aruncă gunoiul. Copii, tineri, bătrâni caută cu disperare printre resturi. O bucată de pâine, câteva resturi de fructe, sunt hrana uneori și pentru câteva zile. „Vii și vezi ce găsești în ziua respectivă. Sunt o mulțime de oameni fără adăpost. Băieții (lucrătorii de la salubritate, n.r.) ne ajută. Ce găsești la gunoi, aia mănânci”, spune un bărbat. 90 la sută din populația țării trăiește în sărăcie. Sunt 28 de milioane de oameni care își permit cu greu o porție de mâncare. Pentru o cutie cu smântână trebuie să muncească și trei săptămâni. Dar nici măcar banii nu o oferă garanția că ar putea găsi de mâncare. De ani de zile, rafturile magazinelor sunt mai mult goale. „Nu vin în fiecare zi pentru că am o slujbă. Vin în zilele în care am liber. Într-o zi nu mi-am luat de mâncare la muncă. Lucram paznic într-o clădire și am văzut venind pe lângă tomberoane și au găsit de mâncare. Așa am început. Am găsit (mâncare, n.r.) și, slavă Domnului, am continuat să găsesc”, povestește un venezuelan. Criza economică macină Venezuela de mai bine de cinci ani. Luna trecută, Statele Unite au trimis mai multe camioane cu ajutoare umanitare spre Venezuela. Hrana și medicamentele nu au ajuns la oamenii înfometați. Președintele Nicolas Maduro a dat ordin clar: convoaiele trebuie întoarse din drum pentru că sunt un cal troian, care deschide drumul unei invazii americane. Disperați, oamenii au sărit să salveze din flăcări cutiile cu alimente şi medicamente. Armata, fidelă președintelui s-a opus și în urma confruntărilor 2 oameni au murit și alți 300 au fost răniți.