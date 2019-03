CSALB: Peste 2.000 de cereri de soluţionare a neînţelegerilor cu băncile depuse în 3 ani; 1,4 milioane de euro obţinuţi în favoarea consumatorilor

07:40

Cele mai frumoase şlagăre pe care marele artist Aurelian Andreescu le-a cântat de-a lungul celor 23 de ani de carieră pot fi ascultate în concertul eveniment "Oameni - Tribut Aurelian Andreescu", organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB, la Sala Mare a Teatrului Naţional Bucureşti, marţi, 5 martie, de la ora 19.00.Programat la început de martie, în preajma Zilei Internaţionale a Femeii, spectacolul conceput şi prezentat de artistul Aurelian Temişan reuneşte pe scenă compozitori şi cântăreţi invitaţi să interpreteze live cele mai frumoase declaraţii de dragoste muzicale, şlagăre ale interpretului Aurelian Andreescu.Aurelian Temişan şi invitaţii săi vor cânta melodii reorchestrate de compozitorul George Natsis, în acompaniamentul a trei orchestre - Cardinal Show Orchestra, Bucharest Jazz Orchestra şi renumita Orchestră Simfonică Bucureşti - care reunesc 53 de muzicieni de top. Din repertoriul concertului fac parte melodii care au făcut istorie în muzica uşoară românească, precum "Oameni", "Copacul", "Tu eşti primăvara mea", "Fluierând pe stradă", "Dorul", "Cântec de leagăn", "Ar fi de ajuns", "Şi ploua" sau "De ieri, până azi". "Un artist de aur, a cărui voce impunătoare a făcut să treacă, peste timp, piese care au devenit etalon în muzica din România. Pe 5 martie, vă dăruiesc un concert extraordinar, în care ne amintim cu bucurie muzica şi mesajele cântate de el. (...) Eram mic. Aveam acasă, la Craiova, pick-up. Printre discurile mele de suflet, pe care le ascultam aproape zilnic, era şi cel cu Aurelian Andreescu. Eram fascinat de forţa glasului lui, dar şi de sensibilitatea cu care transmitea mesajele superbelor melodii. Încercam să îl imit, sperând să îmi iasă. Anii au trecut, regretul că nu l-am cunoscut nu a putut fi anulat cu nimic, dar împlinirea de a-i face un tribut, îmbrăcând muzical, cu trei orchestre, parte dintre capodoperele scrise pentru el, este visul meu cel mare, legat strict de artistul Aurelian Andreescu", scrie Aurelian Temişan, pe pagina sa de facebook, referindu-se la spectacolul dedicat lui Aurelian Andreescu.***Proiectul "Oameni - Tribut Aurelian Andreescu" a fost prezentat prima dată publicului în 18 decembrie 2018, acel concert fiind dedicat Centenarului Marii Uniri şi artistului Aurelian Andreescu, "cel ce 'va fi veşnic pe pământ' prin moştenirea muzicală lăsată în urmă'"."În an Centenar, reuşesc să sfidez timpul şi să produc miracolul de a-l readuce alături de noi, (...) într-un fel sau altul, pe nemuritorul Aurelian Andreescu. (...) Aurelian Andreescu a avut un mesaj de dăruit. A reuşit să o facă până la un punct. Acum simt că este rolul şi timpul meu să îi duc mesajul mai departe. De aceea am creat 'Tribut Aurelian Andreescu"', spunea Aurelian Temişan.La spectacolul din decembrie 2018 au fost prezenţi pe scenă, în calitate de invitaţi, artiştii Adrian Daminescu, Ionuţ Ungureanu şi Nico. Ei au cântat, împreună cu Aurelian Temişan, melodii din repertoriul lui Aurelian Andreescu. Nico şi Temişan au reluat un duet celebru - melodia "Septembrie", pe care regretatul Aurelian Andreescu o cânta cu Aura Urziceanu.Au fost prezenţi în sală compozitori care i-au încredinţat lui Andreescu creaţiile lor - Marius Ţeicu, Horia Moculescu, Jolt Kerestely -, dar şi artiştii Andrei Kerestely, Stela Enache (soţia compozitorului Florin Bogardo), Silvia Dumitrescu, precum şi Mariana Cristinoiu (soţia compozitorului Ion Cristinoiu). "Acest spectacol tribut Aurelian Andreescu a fost cel mai mare cadou pentru mine. Tata se numea tot Aurelian Temişan şi în scurta lui carieră muzicală s-a întâlnit de câteva ori pe scenă cu Aurelian Andreescu. Dacă e s-o luăm prin legătură de sânge, eu numindu-mă tot Aurelian Temişan, aş putea spune că am cântat cu Aurelian Andreescu prin tata. Aurelian Andreescu a dispărut în 1986, eu m-am lansat în 1989, deci n-am avut ocazia să-l cunosc. Dar am fost atât de mult legat de muzica lui, de forţa cu care interpreta melodiile, încât mi-am dorit foarte mult să fac acest spectacol tribut. E adevărat, mi-am dorit să-l fac acum doi ani, când aveam 44 de ani - vârsta la care el s-a prăpădit. N-am avut susţinere financiară atunci, proiectul exista în capul meu, dar pentru că nu s-a arătat nimeni dispus - din punct de vedere financiar - să investească în el, am zis că îl ţin până când va rezona cineva cu acest proiect. Şi l-am făcut la Sala Studio a Teatrului Naţional, în decembrie 2018. Îl reiau în martie 2019, la Sala Mare a Teatrului Naţional, pentru că s-a dus zvonul despre acest spectacol şi sunt mulţi oameni care şi-au manifestat dorinţa să-l vadă. Repet, este cel mai mare cadou muzical pe care mi l-am făcut în scurta carieră de 30 de ani, cât am până în momentul de faţă. Anul acesta împlinesc 30 de ani de la debut", declara pentru AGERPRES Aurelian Temişan, într-un interviu în ianuarie 2019. Sursa foto: Aurelian Temisan / FacebookAbsolvent de Arhitectură, autodidact în muzică, Aurelian Andreescu a fost unul dintre cei mai căutaţi interpreţi de muzică uşoară de către compozitorii vremii. Supranumit "Vocea", Aurelian Andreescu a înregistrat, într-o carieră de 23 de ani, peste 200 de piese de succes. Debutează la vârsta de 21 de ani, la Festivalul Naţional de Muzică de la Mamaia 1963, cu melodia "În tot ce e mai frumos pe lume". Alături de Aura Urziceanu şi Mihaela Mihai cucereşte Cupa Europei în 1971, în Belgia, iar doi ani mai târziu, Aurelian Andreescu reprezintă România la Olimpiada Cântecului de la Atena şi deschide recitalul lui Johnny Hallyday, potrivit unui comunicat al ARCUB.Cu o voce greu de confundat, Aurelian Temişan şi-a făcut debutul pe scena Festivalului Naţional de Muzică Uşoară de la Mamaia, în 1989. Un artist polivalent ce jonglează uşor cu ipostazele de actor, om de televiziune şi solist, Aurelian Temişan s-a menţinut în topul preferinţelor muzicale pe parcursul unei cariere de 30 de ani. Cu o energie echilibrată, caldă, pozitivă şi plină de umor, Aurelian tinde "să fie omul potrivit, la locul potrivit" reuşind spectaculos, la fiecare apariţie, să ofere publicului energia de care are nevoie, îmbinând piese de referinţă din muzica internaţională cu celebre cover-uri româneşti şi piese proprii, precizează comunicatul. 