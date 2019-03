Iaşi: Un apel telefonic fals la 112 privind un grav accident a dus la deplasarea inutilă a echipajelor de salvare

11:00

Actorul Luke Perry, unul dintre protagoniştii serialului de televiziune "Beverly Hills, 90210", s-a stins din viaţă la 4 martie 2019, în prezenţa membrilor familiei sale.Luke Perry s-a născut la Mansfield, Ohio, la 11 octombrie 1966.După divorţul părinţilor, în 1972, a fost crescut de mamă şi de tatăl său vitreg în comunitatea rurală liniştită din Fredericktown, Ohio, alături de fratele său mai mare Tom şi de sora mai mică Amy.A urmat cursurile liceului Fredericktown din Ohio. De mic visa să devină star de cinema, motiv pentru care a părăsit oraşul natal şi s-a îndreptat spre Hollywood în 1984 pentru a urma o carieră actoricească. Aici, pentru a-şi plăti cursuri de actorie, a efectuat diverse slujbe, de la pus pavele până la vânzări de pantofi, potrivit www.biography.com.După mai multe încercări în vederea obţinerii unor roluri, filmează pentru diverse reclame, devenind astfel cunoscut şi primind un rol în 1989, în serialul TV "Beverly Hills 90210". Rolul lui Dylan McKay din acest îndrăgit serial internaţional îi va aduce celebritatea, devenind unul dintre cei mai carismatici actori ai generaţiei sale.A jucat în pelicule independente şi producţii precum "Normal Life" (1996), "American Strays" (1996), "Riot" (1997), "Fifth Element" (1997), "Indiscret" (1998), "The Florentine" (1999), "Storm" (1999).De asemenea, a filmat pentru seriile tv "OZ" (2001-2002) şi "Jeremiah" (2002-2004), "8 Seconds" (1994), "The Triangle" (2001), "Clone High" (2003), "What I Like About You" (2005), "Windfall" (2006), "Alice Upside Down" (2007), "A Gunfighter's Pledge" (2008), "Angel and the Bad Man" (2009), "Redemption Road" (2010), "Battle Scars: The Bud Moore Story" (2011), "Goodnight for Justice: The Measure of a Man" (2012), "Red Wing" (2013), "The Beat Beneath My Feet" (2014), "Welcome Home" (2015), potrivit www.imdb.com.Luke Perry filmase în ultimele săptămâni la Los Angeles pentru seria tv "Riverdale" (2016-2019), o producţie inspirată din benzi desenate.Luke Perry a fost spitalizat la 27 februarie 2019 la Los Angeles după ce a suferit un accident vascular cerebral în casa sa din Los Angeles. S-a stins din viaţă la 4 martie 2019 în prezenţa copiilor săi, Jack şi Sophie, a logodnicei sale, Wendy Madison Bauer, şi a fostei sale soţii, Minnie Sharp. I-au fost alături, de asemenea, mama, fratele şi sora.