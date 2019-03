ŞTIRILE AMIEZII - SPORT - 5 MARTIE

12:20

Numărul de înmatriculări persoane fizice şi juridice a crescut în ianuarie 2019 cu 58,33% comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 15.640 de înmatriculări, din care 83% SRL, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 1.397 (minus 3,99% comparativ cu ianuarie 2018), şi în judeţele Timiş - 807 (plus 88,55%), Iaşi - 679 (plus 104,52%) şi Prahova - 649 (plus 99,69%). La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în judeţele Covasna - 116 (43,21%), Tulcea - 122 (plus 12,96%) şi Caraş-Severin - 146 (plus 17,74%).Creşterile cele mai semnificative ale numărului de înmatriculări persoane fizice şi juridice s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 170,2%), Sălaj (plus 140,94%) şi Maramureş (plus 131,37%). Scăderi ale numărului de înmatriculări au avut loc doar în Capitală.Domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 2.852 (plus 26,92%), industria prelucrătoare - 2.483 (plus 399,6%) şi construcţiile - 1.743 (plus 83,28%). AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Simona Aruştei)