Atentat la Muzeul Evreiesc din Bruxelles: Mehdi Nemmouche afirmă că i s-a întins o capcană

Biletele individuale pentru concertele din cadrul Festivalului Internaţional "George Enescu", ediţia 2019, vor fi puse în vânzare miercuri, de la ora 12,00, anunţă organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES.Vânzarea biletelor se va face online, prin intermediul www.eventim.ro, dar şi în reţeaua de magazine Eventim (Telekom, Orange, Vodafone, Diverta, librăriile Humanitas şi Cărtureşti, Carrefour şi staţiile OMV) şi la punctele de lucru Eventim din Bucureşti (bdul I. C. Brătianu, nr.6 din Cinema PRO) şi Cluj-Napoca (str. Alexandru Vaida-Voevod, nr.53 B din Iulius Mall), casieriile UPC din Bucureşti şi Cluj-Napoca, precizează sursa citată.Pe parcursul festivalului, melomanii vor putea urmări 84 de concerte în patru săli, 2.500 de artişti internaţionali, peste 50 de solişti de mare calibru, artişti lirici, violonişti, pianişti, peste 170 de ore de muzică de cea mai înaltă calitate, repertoriu divers care acoperă de la lucrări monumentale, compoziţii de mare popularitate, până la recitaluri restrânse, muzică actuală şi chiar prime audiţii.Ediţia 2019 a Festivalului Internaţional "George Enescu" vine cu multe noutăţi, peste 40 de mari artişti, orchestre în premieră în România şi abordări noi, pe de-o parte, şi continuă linia marilor spectacole şi prezenţe scenice, pe de alta.* Seria Mari Orchestre include prezenţa unor orchestre de calibru internaţional, mari ca renume şi mari din perspectiva numărului de muzicieni, sub bagheta unor dirijori cunoscuţi şi apreciaţi, precum Berliner Philharmonic, Concergebouw, London Symphony, Statskapeele Dreseden, St. Petersburg Orchestra, care se alătură extraordinarelor Berlin Radiofunk, Orchestra Naţională a Franţei, Maggiore Fiorentino, Orchestra Filarmonicii din Oslo, Orchestra de Stat a Rusiei şi Orchestra Filarmonicii "George Enescu"."Fiecare dintre acestea va colabora în spectacol cu solişti, în cazul concertelor de pian, de vioară şi respectiv operă în concert. Pianiştii Yuja Wang, Denis Matsuev, Evgheny Kissin, Alexandra Dariescu, violoniştii Patricia Kopacinskaia, Ray Chen, Serghei Krylov sunt câţiva dintre soliştii de reputaţie mondială care vor concerta la Sala Palatului", se precizează în comunicat.* Seria Recitaluri şi Orchestre Camerale include mari artişti şi orchestre consacrate internaţional care propun, însă, formule de scenă de dimensiuni mai mici. În această serie se vor regăsi recitaluri ale unor solişti care vor concerta cu ansambluri de cameră sau individual."Cameristi della Scala, Filarmonica Regală din Liege, Camerata Salzburg, Orchestra de cameră Mahler, Camerata Baltică, Orchestra Naţională din Lille sunt câteva dintre orchestrele care vor fi prezente în această serie. Elisabeth Leonskaja, Mitsuko Uchida, Charles Richard Hamelin, Julia Fischer, David Grimal, artiştii lirici Rolando Villazon, Sir Bryn Terfel, Joyce DiDonato, Diana Damrau se numără printre artiştii de talie mondială care pot fi urmăriţi în această serie. Ca menţiune excepţională, actriţa Marion Cotillard va fi prezentă în concert, alături de Orchestra Naţională din Lille, în rolul Jeanne d'Arc", informează sursa citată.* În Seria Concertelor de la Miezul Nopţii vor evolua orchestre de cameră, cu abordări speciale, fie prin poziţionarea repertoriului, fie prin formula de concert. La Cetra D'Orfeo, Europa Galante, cei 12 violoncelişti ai Berliner Philharmonic, Orchestra of The Age of Enlightment, Corul şi orchestra barocă din Freiburg sunt doar câteva dintre numele care vor putea fi ascultate în seria nocturnelor de la Ateneu.* Seria Muzica secolului XXI va prezenta concerte care includ compoziţii ale unor autori contemporani, lucrări consacrate şi prime audiţii."Orchestre rafinate - cum sunt Ensemble Linea, Britten Sinfonia, New European Ensable alături de experimentata Orchestră Filarmonică 'George Enescu', de Camerata Regală sau orchestrele Filarmonicilor din Sibiu, Bacău, Târgu Mureş - abordează piese cu sonorităţi actuale în interpretări valoroase, pline de maturitate. În această serie sunt cuprinşi şi solişti tineri excepţionali, cum sunt câştigătorul secţiunii de vioară a Concursului Internaţional 'George Enescu', ediţia 2018, Vikram Sedona, Ybai Chen, laureat al secţiunii violoncel al Concursului Enescu, din acelaşi an, Ziyu He câştigător al secţiunii vioară a Concursului Internaţional "Menuhin" în 2017", se precizează în comunicat.Ediţia 2019 a Festivalului 'Enescu' se va derula în mai multe oraşe din ţară - Sibiu, Cluj, Timişoara, Iaşi, Bacău, Târgu Mureş, Târgovişte fiind centrele în care publicul va avea ocazia să întâlnească, sub egida festivalului, artişti internaţionali concertând împreună cu ansambluri şi orchestre locale.Achiziţionarea biletelor pentru aceste spectacole se va face local sau, aşa cum este cazul evenimentelor din Cluj şi Sibiu, prin intermediul www.eventim.ro şi al altor parteneri. Anunţurile de punere în vânzare se vor face în perioada următoare.În festival vor avea loc evenimente speciale, cum este MozartWeek in Residence, o serie de spectacole adusă de la Salzburg, care propune o incursiune inedită în opera lui Mozart, o excepţională combinaţie de mijloace artistice, care menţine contemporană opera marelui compozitor. Biletele pentru această serie de spectacole vor putea fi achiziţionate individual, prin Eventim.