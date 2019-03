Federaţia Română de Şah a semnat un parteneriat de un an pentru susţinerea loturilor naţionale

14:40

Membri ai trupelor The Chemical Brothers şi Kasabian şi Emily Eavis, coorganizatoare a Festivalului Glastonbury, se numără printre personalităţile din industria muzicală care i-au adus un ultim omagiu lui Keith Flint, solistul grupului The Prodigy, prin intermediul unor mesaje publicate luni după-amiază pe reţelele de socializare, informează Press Association.Keith Flint a fost găsit decedat la vârsta de 49 de ani în reşedinţa lui din comitatul Essex, luni dimineaţă. Foto: (c) SEAN DEMPSEY / EPAEd Simons, membru al grupului The Chemical Brothers, care a devenit celebru în anii 1990 alături de The Prodigy pe scena muzicii rave şi electro-dance, a publicat pe Instagram o fotografie ce îl prezintă pe Keith Flint în timp ce apărea pe scenă alături de el şi de colegul lui de trupă, Tom Rowlands."Vestea despre moartea lui Keith Flint este atât de tristă. Acesta este el, după ce ni s-a alăturat neaşteptat pe scenă, în 1995. A fost un om minunat şi generos, cu un suflet mare. Odihnească-se în pace!", a precizat Ed Simons în mesajul care însoţeşte acea imagine. View this post on Instagram Such sad news about Keith Flint. This is him unexpectedly joining us on stage in 1995. He managed to kick the power out but no one minded he was Keith from the Prodigy and he could do whatever he liked. He was a lovely generous man, full of spirit. RIP A post shared by Ed Simons (@eddyboysimons) on Mar 4, 2019 at 5:07am PST Un mesaj similar a fost publicat şi pe contul oficial de Twitter al grupului The Chemical Brothers: "Suntem foarte trişti după ce am aflat despre moartea lui Keith Flint. Am cântat în multe concerte alături de The Prodigy de-a lungul anilor şi ei au fost întotdeauna prietenoşi şi ne-au susţinut. Keith a fost un solist minunat, cu adevărat original şi ne va lipsi foarte mult. Tom şi Ed". so sad to hear about Keith Flint,we played many gigs with the prodigy over the years and they were always friendly and supportive.he was an amazing front man, a true original and he will be missed.tom&ed x— The Chemical Brothers (@ChemBros) March 4, 2019Trupa rock Kasabian a publicat la rândul ei un omagiu pe Twitter: "Keith Flint, un om frumos, un pionier incredibil". Keith Flint, beautiful man, incredible pioneer. Remembering the special times we had together making Empire. Heartbroken. Rest in Peace Brother. X— KasabianHQ (@KasabianHQ) March 4, 2019Referindu-se la albumul "Empire" din 2006, membrii formaţiei britanice au spus: "Ne amintim acele momente speciale când am creat împreună 'Empire'. Suntem cu inima frântă. Odihneşte-te în pace, frate!".Emily Eavis, una dintre fiicele lui Michael Eavis, fondatorul Festivalului Glastonbury, a publicat pe Twitter un mesaj în care a reamintit faptul că The Prodigy a devenit în urmă cu peste 20 de ani prima trupă dance invitată să cânte pe scena principală a festivalului."Sunt întristată de vestea morţii sale. El a cântat aici (la Glastonbury, n.r.) de multe ori cu The Prodigy şi avea un concert programat pentru ediţia din 2019. Era un solist incredibil", a adăugat ea.Nick Grimshaw, prezentator la BBC Radio 1, a dezvăluit pe Instagram că primul concert la care a asistat în adolescenţa sa a fost un show al trupei The Prodigy şi acel spectacol a reprezentat "un moment care îţi schimbă viaţa".Rapperul Dizzie Rascal a distribuit pe Instagram o captură de imagine care îl prezintă pe Keith Flint şi este extrasă din videoclipul piesei "Firestarter"."Îmi amintesc când a fost lansat acest clip şi mi-am spus: 'la dracu', tipul ăsta e nebun!' Apoi am cântat în deschidere pentru The Prodigy în 2009 pe stadionul Wembley, iar el era unul dintre cei mai amabili oameni pe care i-am cunoscut vreodată. De fiecare dată era amabil când îl întâlneam, la fel şi întreaga lui trupă", a scris Dizzie Rascal în mesajul ce însoţeşte acea fotografie."Atunci când vine vorba despre a cânta pe scenă, puţini oameni pot să facă un show aşa cum o făcea el. Sunt mândru că am putut să văd asta cu ochii mei. A fost o legendă şi un gentleman. Odihneşte-te în pace, Keith Flint!", a adăugat el.Ian Brown, solistul trupei Stone Roses, a publicat şi el pe Twitter un omagiu similar: "Odihneşte-te în pace, Keith Flint, un om frumos!". R.I.P KEITH FLINT a beautiful human.— Ian Brown (@ianbrown) March 4, 2019Scriitorul Matt Haig a făcut următoarea dezvăluire, luni, într-un text online: "Atunci când eram raver şi prietenii mei din adolescenţă ascultau indie-rock, The Prodigy era singura trupă care ne plăcea tuturor. Keith Flint însuşi părea să fie exact punctul în care mosh-pit-ul se întâlnea cu batoanele fosforescente. Unde furia se întâlnea cu ecstasy"."După moartea lui Keith Flint, o legendă a scenelor noastre, vrem să transmitem condoleanţe prietenilor, familiei şi fanilor lui", au scris pe Twitter organizatorii festivalului South West Four din Londra, unde trupa The Prodigy urma să susţină un concert, în calitate de headliner, pe 25 august.Şi alte vedete din industria muzicală, precum cântăreaţa Rita Ora şi rapperul Plan B, şi-au exprimat regretul în urma decesului lui Keith Flint.Liam Howlett, colegul său de trupă din The Prodigy, a făcut următorul anunţ pe contul de Instagram al grupului: "Fratele nostru Keith şi-a luat viaţa în acest weekend"."Sunt în stare de şocat, supărat, confuz şi cu inima frântă. Odihneşte-te în pace!", a adăugat muzicianul englez. 