Biletul Zilei »» Căutăm un nou câștig mizînd 100% pe fotbal!

09:20

Gabriela Ocnaru, o româncă de 46 de ani a murit într-un teribil accident, în Italia. Accidentul s-a petrecut luni dimineața. Gabriela era asistentă medicală, venea de la spital şi se ducea spre casă, după tura de noapte. Nu a mai ajuns, însă, la destinație. Maşina condusă de ea a intrat pe contrasens şi a fost […]