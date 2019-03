Fotbal: Walter Zenga nu mai este antrenorul echipe italiene Venezia

14:50

Federaţia Română de Şah a semnat marţi un parteneriat de un an cu cel mai mare operator de pariuri sportive din România, în urma cărora vor avea de beneficiat loturile naţionale de seniori, masculin şi feminin la toate competiţiile din acest an.Vlad Ardeleanu, director general Superbet, a declarat într-o conferinţă de presă susţinută la Stejarii Country Club, că acest parteneriat va deveni unul pe termen lung şi include organizarea unui turneu de şah rapid şi blitz din Grand Chess Tour (4-11 noiembrie), precum şi a unui turneu naţional cu participarea a celor mai buni 10 şahişti şi şahiste din România şi a unui turneu pentru copii.''Acest parteneriat este un protocol umbrelă, la nivel general care are un singur obiectiv şi anume susţinerea echipei naţionale a României de şah, iar de aici încolo este treaba federaţiei, de modul în care înţelege să canalizeze fondurile pentru echipa naţională. Susţinem organizarea celui mai mare turneu de şah la nivel naţional, cu primii 10 jucători din România, care are premii de 15.000 dolari. Asta îl face cel mai mare eveniment şahistic autohton care se va întâmpla în paralel cu evenimentul internaţional de aici. Acest eveniment se adaugă la protocolul de susţinere, precum şi organizarea turneului de copii'', a spus Vlad Ardeleanu. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOPreşedintele Federaţiei Române de Şah, Sorin-Avram Iacoban, a salutat încheierea parteneriatului într-un moment în care şahul a înregistra câteva progrese notabile: ''Începând de astăzi avem un partener important şi pe de altă parte suntem foarte onoraţi că în România putem găzdui una din etapele competiţiei cele mai titrate din lume în domeniul şahului. Încă de la preluarea preşedinţiei FRŞ, m-a preocupat în primul rând lărgirea bazei de selecţie pentru a putea aduce performanţa la ea acasă. Am încercat şi am reuşit până la urmă, după o strădanie de mulţi ani, să introducem şahul în şcoală ca materie opţională în 2014. Nu ne-am oprit aici, am pregătit profesorii care să predea această materie în şcoli. După care am încercat să dotăm 500 de şcoli din România, şi am reuşit, cu 500.000 de seturi de şah, şi iată că lucrurile au început să ia o amploare pe care ne-o dorim. Pentru că până la urmă şahul este o alternativă în educaţie, şahul creează caractere, şahul dezvoltă inteligenţa, şahul îţi ordonează gândirea şi întăreşte abilităţile de comunicare. Suntem în 2019, şi rezultatele acestui demers făcut cu ani în urmă s-au concretizat în 2018 prin faptul că echipa naţională de juniori a României a luat locul întâi la Campionatul European din Germania, iar echipa de junioare a luat locul secund. La CE de şah rapid, blitz şi dezlegări, de la Oradea, am obţinut 25 de medalii la juniori, lucru nemaiîntâlnit în istoria FR de Şah''.Iacoban a adăugat că noul parteneriat va ajuta componenţii echipei naţionale să se concentreze mai bine pentru obiectivele din acest an: ''De când am venit la federaţie, am încercat să întărim echipele naţionale, am încercat să ajutăm şi să sprijinim financiar jucătorii echipei naţionale. Am ajuns cu FR de Şah la un anumit nivel în ce priveşte finanţarea echipelor naţionale. Acest parteneriat de astăzi, deschide calea FRŞ către înalta performanţă. Să nu uităm că avem jucători în Top 100 mondial, avem jucătoare în Top 50 mondial, şi ne dă posibilitatea ca în continuare să visăm şi la un campion mondial. Acum doi ani, în Creta, echipa naţională a luat locul 8 la Campionatul European, iar echipa feminină a luat locul 5. Pentru faptul că ne batem cu ţări titrate în domeniul şahului, pentru noi este onorant şi îi felicit pe aceşti băieţi, Mircea Pârligras, Constantin Lupulescu, Bogdan Deac şi antrenorul echipei, Alin Berescu. Avem mare nădejde şi în echipa feminină, care de curând a fost împrospătată cu două jucătoare de excepţie în care ne punem mari speranţe. Acest parteneriat este extrem de important şi benefic pentru noi, ne dorim să dureze cât mai mult timp, pentru că avem nevoie de oameni serioşi ca să susţină şahul''. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOVicepreşedintele FRŞ, Vladimir Danilov, a declarat, la rândul său: ''În paralel cu turneul Superbet Rapid & Blitz din Grand Chess Tour se va desfăşura un turneu în care vor participa cei mai buni 10 jucători din România. Se va desfăşura dimineaţă, în oglindă cu celălalt turneu, cu un fond de premiere consistent, nemaiîntâlnit în România la şah rapid şi blitz. Pentru noi şi jucători sper să fie o motivaţie. Am reuşit să creştem contractele jucătorilor la un nivel decent pentru lumea şahului, în comparaţie cu alte ţări cu o tradiţie mai bună şi cu o poziţie mai în faţă în clasamentele ELO. Dar nu vom reuşi niciodată să-i sprijinim atât de mult încât să poată nu mai aibă grija financiară, pentru a încerca să atace înalta performanţă. În acest an, acest lucru va fi valabil, acum depinde mai mult de ei să poate să ajungă acolo unde ne dorim cu toţii''.Marele maestru Constantin Lupulescu a opinat că organizarea turneului din noiembrie ''este un lucru foarte bun, o ocazie specială''. ''Suntem bucuroşi că echipa naţională va face parte din acest turneu. O asemenea competiţie, în care vor fi prezenţi jucători de top va fi importantă atât pentru noi jucătorii profesionişti, cât şi pentru juniori, tinerii care vin din urmă şi vizibilitatea şahului în general din România'', a adăugat Lupulescu.