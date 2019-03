Bărbatul din Capitală care susținea că e medic ortoped și psiholog a fost plasat sub control judiciar. El contestase arestul preventiv

Ionuț Marian Grigore, în vârstă de 26 de ani, a fost plasat sub control judiciar, marți, de către judecătorii Tribunalului București. Aceștia au admis contestația la arestul preventiv înaintată de bărbat. Decizia e definitivă. Polițiștii bucureșteni l-au reținut, la sfârșitul lunii februarie, și apoi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de săvârșire a […] Post-ul Bărbatul din Capitală care susținea că e medic ortoped și psiholog a fost plasat sub control judiciar. El contestase arestul preventiv apare prima dată în Libertatea.ro.

