GRECO: Secția pentru investigarea magistraților trebuie DESFIINȚATĂ!

15:40

Sâmbătă, la Reșița, și apoi duminică, la Târgu Jiu, președintele PSD Liviu Dragnea a lansat două avanpremiere a ceea ce urmează să fie jocul partidului de-a lungul apropiatei campanii pentru alegerile europene. Profitând de o liniște soră cu decesul democrației, în care parcă toți actorii opoziției s-au retras în cantonamente înaintea marii finale, șeful social-democraților și colegii lui au făcut agenda celor două zile și au umplut dezbaterea publică cu diatribe populiste, conspiraționisme și mesaje antieuropene. În primele ore după discursul lui Dragnea, nimeni din opoziție nu a fost de găsit să le spună oamenilor că sunt mințiți. În vreme ce unii se scuzau că nu au ce comenta pentru că nu l-au auzit, fiind ei înșiși prinși în propriile evenimente, alții, dimpotrivă, nu s-au lăsat găsiți la telefon. În acest timp, mesajele lui Dragnea s-au viralizat, stârnind în unele cercuri furie, în altele delir. După 48 de ore am încercat să aflăm de la competitorii PSD în alegerile de eurodeputați dacă vor permite partidului de guvernământ să stabilească o agendă isterică a campaniei și vor fi pompieri ocupați să stingă focul. Voiculescu: "Românii n-or să mai fugă după fentă” "Discursul PSD și ALDE va fi din nou unul al urii, care o să spună două lucruri: că politica e rea și că toți sunt la fel”, avertizează Vlad Voiculescu, care se ocupă de comunicarea candidaților Alianței 2020 USR-PLUS în apropiata campanie. "Răul prinde, cumva. Uimește, în general. Dar cred că românii n-or să mai fugă după fentă, așa cum s-a întâmplat. Cred că fentele se văd. Discursul domnului Dragnea nu mai este câtuși de puțin rațional, de ceva vreme. Acum pare să se miște către o chestiune legendară, cu masoni, cu conspirații internaționale, cu securiști. Nu știu dacă opoziția ar trebui să aibă o reacție la fiecare delir al domnului Dragnea, cred că cuvântul e bine ales. Vedem acolo un om care se simte pus la colț și este pus la colț de propriile fapte și de consecințele acestora. Fie că vorbim de dosarul care va ajunge curând din nou în fața judecătorilor, pentru o decizie, fie că vorbim de ceea ce se întâmplă cu propriul partid și în propriul partid. Vedem că oamenii și-au scos deja cuțitele, și în PSD1, și în PSD2, partidul domnului Ponta.” Mai multe, pe dw.com