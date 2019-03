Bomba la Digi 24! Încă un jurnalist și-a dat demisia: ”Jurnalistul nu este un reportofon care înregistrează o prostie..”

15:15

De cativa ani, romanii au la dispozitie servicii de comanda online de mancare prin care se pot asigura ca isi aleg simplu si rapid ceea ce doresc sa manance, oriunde s-ar afla. Serviciile s-au lansat initial in Bucuresti si Cluj-Napoca si s-au extins in tot mai multe orase mari. Evident, astfel de optiuni de comanda de mancare online cu livrare rapida sunt disponibile acolo unde exista multi oameni si suficient de mari distante incat acest serviciu sa aiba sens (clientii sa evite sa mai iroseasca timp cu drumul pana la restaurant, fast-food, cofetarie etc.).