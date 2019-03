Reacţia fostul acţionar de la Dinamo, Dragoş Săvulescu. Afaceristul susţine că nu recunoaşte sistemul de justiţie din România, pe care-l cataloghează ca fiind corupt

16:40

Aceasta a fost declarată maşina anului 2019 în Europa Autor: Bogdan Angheluţă Postat la 05 martie 2019 0 afişări Jaguar I-PACE a fost desemnată Maşina Anului în cadrul competiţiei European Car of the Year Awards 2019. Acesta este primul an când Jaguar a câştigat premiul la nivel european. Juriul European Car of the Year este compus din 60 de jurnalişti de profil din 23 de ţări, iar premiul recunoaşte inovaţia tehnică, designul, performanţa, eficienţa şi raportul calitate preţ. Proiectat şi dezv...