Mesajul postat de Jojo! Este despre fetița ei, Zora: ”Să bată pumnul…”

11:10

Două dintre cele mai atrăgătoare și accesibile crossovere de pe piață, Dacia Duster și Suzuki Jimny, au fost comparate de Top Gear atât pe șosea, cât și în off-road. Autorul articolului a fost profund impresionat de SUV-ul produs la Mioveni, care îi pare mult mai bun din mai multe puncte de vedere. „După ce conduci […] The post Dacia Duster cu Suzuki Jimny, comparate de Top Gear! Cine a câștigat “duelul” appeared first on Cancan.ro.