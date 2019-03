Forbes: Ion ŢIRIAC a urcat 49 de poziţii în topul celor mai BOGAŢI oameni din lume. Cine s-a clasat pe PRIMUL LOC

16:50

Oscar Saxelby-Lee suferă de o formă agresivă de leucemie, iar medicii i-au anunţat pe părinţi că acesta ar mai avea de trăit doar trei luni dacă nu găsesc un donator de celule stem compatibil, scrie The Sun. Părinţii au făcut un apel disperat pe reţelele de socializare, iar reacţia oamenilor a fost neaşteptată. Aproape 5000 de persoane au stat la coadă, sâmbătă şi duminică, în faţa şcolii Pitmaston din oraşul Worcester, deşi vremea nu a fost deloc prietenoasă. 4,855 people queue in the rain for...