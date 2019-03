Tăriceanu, despre moțiunea simplă împotriva lui Toader: “Nu pot să garantez cum va proceda PSD”

12:30

Cântăreața Andreea Bălan a suferit, luni, un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană, iar unul dintre medicii de la clinica privată unde este internată a declarat, marți dimineață, că, în prezent, aceasta „este stabilă și supravegheată". Unul dintre medici de la clinica privată la care este internată cântăreața Andreea Bălan a declarat marți dimineață